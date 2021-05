Data per dispersa sopravvive per mesi a erba e muschio

Loading...

Aveva lasciato la sua automobile parcheggiata in uno degli accessi per escursionisti del, non lontano da Salt Lake City, nello. Di lei non si avevano più notizie dalcome se fosse scomparsa letteralmente nel nulla. Secondo i media americani, laè stata ritrovata in una tenda, dove vi avrebbe trascorso circa 6 mesi. Sarebbe riuscita a superare l’inverno grazie alle sue scorte di cibo, erbe e muschio. La donna ha raccontato a Spencer Cannon, sceriffo della contea dello Utah, di aver abbandonato volontariamente la sua auto e di essersi addentrata nel: “Aveva con sé solo una piccola quantità di cibo e ha raccontato di essere sopravvissuta mangiando erba e bevendo l’acqua di un fiume vicino. La donna non aveva lesioni fisiche, ma era debole e sottopeso. Siamo contenti di averla ritrovata sana e salva”. Insomma non ci resta che concludere col più classico tutto è bene quel che finisce bene.