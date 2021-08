Parroco tedesco trasforma la sua chiesa in una birreria

Loading...

Il mondo è davvero un posto strambo, non c’è che dire. Il curioso episodio di cui ci accingiamo a darvi notizia lo dimostra. Per lae in particolare per quella luterana non sono tempi particolarmente favorevoli in. Molti cittadini tartassati dalle tasse da pagare, risparmiano sull’. Per non pagare questa imposta basta fare una dichiarazione al tribunale amministrativo.

Il parroco della chiesa del Gesù di Colonia ha colto la palla al balzo, decidendo di trasformare letteralmente la chiesa in una birreria. L’iniziativa ha ricevuto il placet anche da parte del consiglio parrocchiale.

Il pastore Volker Meiling intervistato alla radio ha dichiarato. “Per cominciare, facciamo sparire i banchi, e li sostituamo con tavoli e sedie. L’altare e il pulpito li muniamo di ruote in modo da spostarli più facilmente”. “E della croce che farete?” ha incalzato l’intervistatore. “Dipende da come la sua presenza influirà sullo sviluppo degli affari. Se dovesse rivelarsi controproducente all’atmosfera del ristorante, togliamo anche quella”, è stata la risposta. Insomma da luogo di culto, di preghiera, di raccoglimento a luogo di affari il passo è stato breve.

