Prova ad evadere nascosto in un pacco postale: ecco le conseguenze

Unelaborando un metodo che possiamo definire davvero ingegnoso. Stando alla cronaca,detenuto in un carcere dello Utah, per ritornare in libertà si era chiuso all’interno di uncon sopra un indirizzo.

Sperava quindi che il furgone della società di spedizioni lo raccogliese e potesse così lasciare il carcere senza senza attirare l’attenzione. Tuttavia qualcosa nel suo piano non ha funzionato e così la fuga si è rivelata un boomerang che gli si è ritorto contro.

L’uomo è stato sottoposto a fermo quando già lo scatolone aveva varcato le mura del penitenziario di Point of the Mountain, e quindi stava per essere caricato sul furgone dell’Ups. Una guardia tuttavia si è insospettita per le dimensioni della scatola, e quindi ha voluto procedere a una ispezione della stessa.

Una fonte della prigione ha riferito che Neel non intendeva giungere all’indirizzo scritto sul pacco, ma pensava di saltare giù dal furgone una volta trovatosi a una certa distanza dalla prigione.

