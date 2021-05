Papa, scontri in Terra Santa: “L’odio e la vendetta dove porteranno?”

By News24Web

“Mi chiedo: l’odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l’altro? In nome di Dio, faccio appello alla calma, e a chi ne ha la responsabilità di far cessare il frastuono delle armi, di percorrere l’avvio della pace, anche con l’aiuto della comunità internazionale”. Lo ha detto Papa Francesco alla recita del. Quello di Papa Bergoglio è un vero e proprio appello riguardo agli scontri che stanno avvenendo in Terra Santa tra israeliani e palestinesi. Ed ancora: “Preghiamo perché possano trovare la strada del dialogo e del perdono”.“Oggi voglio portare sull’altare del Signore le sofferenze del vostro popolo e pregare con voi perché Dio converta i cuori di tutti alla pace”.

Inoltre nella messa di San Pietro per la comunità dei fedeli Myanmar ha detto: “La preghiera di Gesù ci aiuti a custodire la fede anche nei momenti difficili, a essere costruttori di unità, a rischiare la vita per la verità del Vangelo”,Dove c’è guerra, violenza, odio, essere fedeli al Vangelo e artigiani di pace significa impegnarsi, anche attraverso le scelte sociali e politiche, rischiando la vita. Solo così le cose possono cambiare”. Temiamo purtroppo che le parole del Santo padre rimangano inascoltate.

