Dice di essere stato rapito da un ufo e ottiene risarcimento milionario dall’assicurazione

Una società di assicurazioni inglese ha dichiarato di aver pagato un milione di sterline, corrispondenti a più di un milione di euro, a un suo cliente. Fin qui nulla ancora di strano o incredibile a parte l’indennizzo senz’altro sostanzioso, ma non è questo a stupire. Il risarcimento gli è stato riconosciuto in quanto il cliente avrebbe dimostrato di essere stato rapito dagli extraterrestri.

Simon Burgess, amministratore delegato della società Goodfellow Rebeca Ingrams Pearsons, ha dichiarato di aver dato via libera alla corresponsione di un milione di sterline a Joseph Carpenter. Quest’ultimo ha presentato come prova un artiglio trasparente. La società in effetti è nota per le sue polizze che definire strambe, è dire poco.

Carpenter, secondo Burgess, ha raccontato che lo scorso 14 novembre si trovava nei pressi della base militare aerea di Lyneham in Witshire assieme ad amici che, come lui condividono questo interesse per i dischi volanti.

Il gruppetto a un certo punto si sarebbe imbattuto in un oggetto triangolare: “Un intenso raggio di luce mi ha avvolto – ha detto – mi sono sentito sollevato dal suolo e sono svenuto. Tutto ben visibile dal filmato”. Esperienza reale oppure suggestione?

