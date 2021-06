Lite per una mascherina al supermercato finisce in tragedia: uomo uccide la cassiera

Loading...

Una lite per la mascherina in un supermercato è finita in tragedia. I fatti sono accaduti a Decatur, nell’area di Atlanta in Georgia. Stando a quanto si apprende, un cliente dopo una discussione sulla mascherina ha sparato alla cassiera uccidendola sul colpo. Ne è poi seguito un conflitto a fuoco tra il cliente e l’addetto alla sicurezza. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in sospedale. A fare fuoco è stato il 30enne Victor Lee Tucker Jr. E’ entrato nel supermercato senza mascherina per cui la cassiera gli ha chiesto di allontanarsi. Stando a quanto è stato ricostruito, dopo la discussione l’uomo è uscito dal negozio senza comprare alcunché ma vi ha fatto ritorno poco dopo e si è diretto verso la cassiera puntandole la pistola contro esplodendo il colpo. Quindi è intervenuto l’addetto ala sicurezza. Per la donna purtroppo non vi è stato nulla da fare.

