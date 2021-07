Acquisti online sempre più in crescita: la classifica dei Top Brands di moda

Loading...

Quali sono i brand più venduti in Italia?Nel corso dell'ultimo anno molti rivenditori del settore moda hanno deciso di espandersi sfruttando la possibilità degli acquisti online. La tendenza non può non essere significativa, anche perché alcuni venditori hanno chiuso i loro punti vendita fisici e hanno cercato di promuovere gli acquisti online, anche per quanto riguarda il settore della moda. Ci sono alcuni brand che i nostri connazionali avrebbero preferito in maniera particolare. Secondo il report di Top Brands, è possibile delineare una vera e propria classifica dei marchi che più sono stati i preferiti.Al primo posto ci sarebbe Guess, in seconda posizione si colloca Armani e al terzo posto Liu Jo, il brand dei fratelli Marco e Vannis Marchi. La classifica comunque è piuttosto articolata, perché comprende, almeno facendo riferimento alle prime dieci posizioni, anche altri marchi importanti, come Nike, Adidas, Blauer e Moschino.Ci sono poi dei brand italiani che secondo il report di Stileo avrebbero raggiunto pieno soddisfacimento. Basti pensare a dei brand come Nero Giardini, Trussardi, Versace e Gucci. Stileo, noto aggregatore di prodotti fashion in Italia, che collabora con molti negozi, fra i quali anche Amazon, ci dà un'idea precisa anche di quali siano stati i comportamenti d'acquisto più significativi degli italiani in termini di scelta dei prodotti della moda. Infatti questa piattaforma mette a disposizione diverse offerte che riguardano i negozi della moda. Si tratta di un catalogo di circa 1,5 milioni di prodotti appartenenti a diversi brand. Naturalmente stiamo parlando di un aggregatore, che rimanda ai siti web di diversi store, per dare ampia possibilità agli utenti di scegliere. I dati relativi al comportamento sugli acquisti online sono stati molto indicativi, perché sono stati analizzati diversi parametri, tra i quali anche la quantità di visualizzazione dei prodotti e il numero delle transazioni che sono state realizzate tramite i vari e-commerce. Ne sappiamo di più così sulle tendenze di acquisto dei nostri connazionali riguardo a brand come, oltre ad Amazon che abbiamo citato prima, anche Maxi Sport, Guess, Adidas, Raffaello Network, Liu Jo. Gli italiani sembrano essere molto interessati a poter scegliere online tutti i prodotti fashion che fanno al caso loro. Infatti dai dati che sono stati resi noti è risultato che sono state 178 milioni le visualizzazioni. Gli acquisti online sembrano aver preso ormai il volo e sicuramente già in questo anno di diffusione dell'epidemia, considerando diversi fattori, come la comodità di poter disporre di una più ampia varietà di scelta, si sono gettate le basi per un futuro che si prevede continuerà all'insegna del successo.

Il verificarsi della pandemia è stato anche il contesto in cui sono avvenuti dei cambiamenti molto importanti nel mondo dei consumi. Infatti molti utenti per esempio hanno deciso di rivolgersi agli. Gli e-commerce in particolare hanno raggiunto un grande periodo di sviluppo e sono stati oggetto di attenzione anche da parte di quei consumatori che prima della pandemia di Covid 19 si rivolgevano soltanto agli acquisti presso i negozi fisici. Ci sono dei settori di vendita in particolare che hanno registrato anche una certa crescita, come per esempio quello che riguarda l’. Alcuni brand infatti si sono affermati particolarmente nel nostro Paese.