Gli automobilisti approfittano di un incidente per raccogliere cialde di caffè cadute in autostrada

Incidente ‘rocambolesco’ giorno 22 luglio alle ore 12: circa tra 3 camion lungo il raccordo autostradale A35 in direzione Basilea-Mulhouse all’uscita di Sierentz in Francia. Uno dei camion che si è schiantato trasportava cialde di caffè. Dopo l’urto, migliaia di capsule di caffè sono finite sulla carreggiata e gli automobilisti in transito hanno approfittato per recuperare la merce caduta in autostrada.

Nonostante l’incuria degli automobilisti impegnati a raccogliere il caffè, per fortuna nessuno,evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è rimasto ferito. I gendarmi non hanno proceduto ad alcun arresto. Ecco il video: https://www.itemfix.com/v?t=beuqyp

