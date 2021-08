Covid-19: mascherine proteggono meglio con una calza di nylon

Loading...

Stando ai risultati di uno studio condotto dall’Università di Boston l’efficacia delle mascherine nel proteggerci dalpotrebbe essere aumentata se vi venisse aggiunta una. Questo accorgimento aumenterebbe il potere filtrante dal 15 al 50%. Lo scopo dello studio era di far sì che le mascherine risultassero quanto più simili ai respiratori N95 aderendo agli angoli del viso per evitare che le particelle d’aria potessero passare. In effetti se si sovrappone unail filtro risulta più efficace e ciò vale anche per le mascherine chirurgiche. Di certo peròsopra la mascherina, oltre che non essere comodo, potrebbe anche causare qualche difficoltà nel respiro.