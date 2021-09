Come scegliere il proprio apparecchio acustico

Loading...

Le diverse tipologie di apparecchi acustici

Scegliere unnon è mai facile, soprattutto per chi si trova per la prima volta a dover effettuare questa valutazione. Si tratta senza dubbio di una decisione da non prendere sotto gamba, valutando ogni aspetto sia dell’apparecchio in sé che di tutte le caratteristiche della problematica che purtroppo ci affligge.

Sul mercato è disponibile una grande varietà di apparecchi acustici, differenti sia per caratteristiche tecniche che per quelle estetiche, distinguendosi per forma, colore, funzionalità e praticità.

Il primo fattore che determina come scegliere un apparecchio acustico è il livello della propria perdita di udito, che potrebbe variare da molto lieve a situazioni più gravi. E poi? Poi devi sapere cosa vorresti che fosse in grado di fare e come dovrebbe essere. In base a queste prime valutazioni, ovviamente cambierà la tipologia di apparecchio che sarà adatto al nostro caso specifico. Inoltre, va fatta anche una valutazione molto personale: c’è chi preferisce un apparecchio più interno e quindi meno visibile, e chi invece predilige una soluzione meno invasiva e magari esteticamente più evidente. E anche l’estetica ha il suo peso, banalmente perché si tratta di un oggetto che porteremo sul viso e quindi anche la scelta del modello, delle dimensioni e del colore ha il suo peso.

Dimmi cosa fai e ti dirò che apparecchio ti serve

Anche il tipo di vita che si conduce, almeno abitualmente, può essere un elemento importantissimo per stabilire quale sia l’apparecchio più adatto alle nostre necessità. Ma facciamo alcuni esempi: chi è spesso fuori casa e frequenta luoghi più affollati come ristoranti o contesti di gruppo, è sicuramente più esposto al rumore di fondo, elemento che influisce sulla capacità di ascolto delle conversazioni. Chi invece, per preferenza o per necessità, trascorre la maggior parte del proprio tempo a casa o comunque in luoghi più silenziosi e isolati, potrà avere una tipologia di ascolto delle voci più diretta e meno disturbata da agenti esterni. Il giusto apparecchio è quello che è tarato perfettamente sulle tue necessità in grado di essere settato per intercettare meglio i suoni più lievi, o escludere l’effetto di disturbo causato dai suoni eccessivamente intensi. Inoltre, anche la tecnologia è entrata a far parte del mondo degli apparecchi acustici: per chi vive in simbiosi con il proprio smartphone e con varie apparecchiature tecnologiche, ci sono oggi apparecchi acustici dotati di possibilità di connessione in grado di stabilire un collegamento con i nostri vari device tecnologici.

