La start-up israeliana lancia il primo test di gravidanza a base di saliva al mondo. Il metodo economico, rapido e non invasivo per rilevare la gravidanza fornisce risultati accurati in pochi minuti.

Salignostics, una start-up medica con sede a Gerusalemme, prevede di vendere il primo e unico kit di test di gravidanza rapido a base di saliva. Lo ha comunicato la società, riferendo che il metodo economico, rapido e non invasivo per rilevare la gravidanza fornisce risultati accurati in minuti. Il kit del test di SaliStick sarà messo in commercio all’inizio del prossimo anno. Salignostics ha completato con successo studi clinici in Israele su più di 300 donne, sia in gravidanza che non gravide, e ha completato migliaia di studi analitici.

L’azienda è in fase avanzata di ricevere il marchio CE dell’Unione europea per Salistick e ha completato una presentazione Q iniziale 510 (K) del kit di test alla FDA negli Stati Uniti. La saliva, contiene oltre 5.000 proteine ​​identificate che rispecchiano e si sovrappongono allo stato fisiologico del proprio sangue, ha detto Salignostics. Attingendo agli stessi principi utilizzati per sviluppare SaliCov, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il suo kit per il test rapido della saliva dell’antigene per rilevare il COVID, Salistick è in grado di rilevare l’ormone della gravidanza β-hCG nella saliva e fornire tassi di rilevamento comprovati e accurati per l’inizio della gravidanza.

