Usa, bambola prende a morsi i capelli della bimba

Loading...

Loading...

Non si tratta di un film dell’orrore, ma di qualcosa realmente accaduto. Stando a quanto si apprende,. I capelli della piccola sono rimasti per molto tempo intrappolati nell’ingranaggio diabolico. Per liberarla è stato necessario ricorrere all’intevento di due persone che pazientemente hanno dovuto smontare pezzo per pezzo il giocattolo.

Il fatto si è verificato a Griffith (Indiana). Sarah Stevens questo il nome della bambina, stava giocando con Cabbage Patch, la sua bambola preferita. E’ un giocattolo a batteria che ha la particolarità di cominciare automaticamente a masticare quando le vengono offerte le patatine fritte e altri alimenti di plastica. L’inconveniente non da poco, è che però il giocattolo non è provvisto di interruttore.

E’ possibile ritenere che la bambina le abbia inavvertitamente sfiorato la bocca con i capelli, azionando in tal modo il meccanismo diabolico della masticazione del giocattolo, che quindi ha preso ad animarsi. Tra la bimba e la bambola c’è stata una collutazione, a cui hanno posto termine la zia di Sarah e un’altra signora. Le due donne intervenute sono riuscite a spegnere il giocattolo e poi hanno impiegato mezz’ora per rimuovere almeno 20 viti.

Loading...