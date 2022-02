Passeggero arrestato per “aver violentato una donna su un volo della United Airlines per Londra Heathrow”

Loading...

Unin business class durante un volo per Londra . Secondo quanto riferito, l’inglese si è imposto sulla donna mentre altri dormivano durante il. La presunta vittima ha parlato con il personale di cabina della United Airlines che ha trasmesso le accuse alla polizia. Secondo quanto riferito, gli agenti di polizia della Met sarebbero saliti a bordo dell’aereo a Heathrow la scorsa settimana e un uomo è stato arrestato con l’accusa di stupro e condotto fuori dall’aereo. È stato arrestato alla stazione di polizia di Heathrow e successivamente rilasciato in attesa di ulteriori indagini.”La polizia l’ha presa molto sul serio e gli agenti della scientifica hanno effettuato un esame approfondito dell’area dell’aereo in cui si diceva fosse accaduto”.Secondo quanto riferito, la donna britannica è stata portata in una suite di consulenza per stupri e intervistata da agenti specializzati.

Un portavoce della polizia metropolitana ha dichiarato: “Alle 06:39 di lunedì 31 gennaio la polizia dell’aeroporto di Heathrow è stata allertata di un incidente su un volo in arrivo.” Gli agenti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno atteso l’aereo all’arrivo e hanno arrestato un uomo sospettato di stupro. “La denunciante, una donna, è assistita da ufficiali specializzati e le indagini sono in corso”.

Un portavoce della United Airlines ha dichiarato: “Il nostro equipaggio ha chiamato in anticipo e ha informato le autorità locali non appena sono venute a conoscenza di queste accuse. Collaboreremo con le forze dell’ordine in qualsiasi indagine”.

