Pressione alta o problemi cardiaci se avete questo farmaco fate attenzione

Richiamato il lotto X15124F di Atenolol-Mepha® 25 mg Lactab® 100.

Pressione alta o problemi cardiaci? Se per combatterli assumete questo medicamento state all’occhio. Il lotto X15124F di Atenolol-Mepha® 25 mg Lactab® 100, con scadenza a luglio 2026, contiene infatti una quantità leggermente ridotta del principio attivo, in questo caso l’atenololo, che può produrre un effetto terapeutico ridotto. In questi casi si raccomanda ai consumatori in possesso delle confezioni del lotto sopraindicato a non utilizzarle più, e a restituirle quanto prima al medico o al farmacista. Ai clienti interessati dal richiamo sarà rimborsato il prezzo d’acquisto. Per domande i consumatori possono contattare il servizio clienti di Mepha Pharma AG: Telefono: 0800 00 33 88 / 061 705 43 43

