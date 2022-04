La Cina scopre il primo caso umano di influenza aviaria H3N8

Loading...

È noto che il ceppo H3N8 infetta cavalli, cani e foche, ma non è stato ancora rilevato nell’uomo. Il ministero della salute cinese ha dichiarato martedì che un bambino di quattro anni, che vive nella provincia centrale di Henan, è risultato positivo al ceppo H3N8 dopo essere stato ricoverato in ospedale all’inizio di aprile con febbre e altri sintomi. La famiglia del paziente alleva polli e vive in una zona popolata da anatre selvatiche. Il ragazzo è stato contagiato direttamente dagli uccelli, ha detto il ministero della Salute, aggiungendo che i test effettuati su persone vicine al paziente “non hanno rilevato anomalie”. Sempre secondo il ministero, il caso del ragazzo risulta da una “puntuosa trasmissione interspecie” e “il rischio di una trasmissione su larga scala è basso”.

Gli veniva raccomandato comunque di non avvicinarsi a uccelli morti o ammalati e a consultarsi in caso di febbre o sintomi respiratori. I casi di trasmissione dell’influenza aviaria tra esseri umani, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono estremamente rari. I ceppi H5N1 e H7N9, rilevati rispettivamente nel 1997 e nel 2013, sono stati la principale causa di casi umani di influenza aviaria, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi.

