Biden portato in un luogo sicuro dopo che un aereo sospetto era entrato nello spazio aereo vietato dela sua casa sulla spiaggia. Un aereo è entrato nello spazio aereo vicino alla casa sulla spiaggia di Joe Biden a Rehoboth Beach, nel Delaware, quindi il presidente è stato allontanato. Poco dopo, i funzionari della Casa Bianca hanno annunciato che l’incidente non era più visto come una minaccia per il presidente e la sua famiglia, secondo Fox News .

Dopo che un piccolo aereo è stato visto nello spazio aereo vietato, il presidente è stato portato in una vicina caserma dei pompieri, secondo Fox News. Ma presto si sarebbe scoperto che l’aereo non rappresentava un rischio per la famiglia presidenziale. La USSS, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rilascerà una dichiarazione a breve.

Un piccolo aereo privato è entrato in uno spazio aereo proibito, tutte le indicazioni sono per errore e sono state prese le precauzioni”, ha detto ai giornalisti un funzionario della Casa Bianca. Non c’era alcuna minaccia per il presidente o la sua famiglia”, ha detto la Casa Bianca.

