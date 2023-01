Salernitana-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Si gioca oggi 21 gennaio 2023 allo stadio Arechi di Salerno Salernitana–Napoli ultima gara del girone di andata di Serie A. Il Napoli di Spalletti vuole dimenticare in fretta l’eliminazione ai rigori in Coppa Italia ad opera della Cremonese. In ogni caso la classifica continua a sorridere ai partenopei che tengono ad ottima distanza le dirette inseguitrici. I granata invece vogliono ritrovare morale e punti in classifica dopo la sconfitta per 8 a 2 contro l’Atalanta. Compito non facile per il mister Davide Nicola prima esonerato e poi richiamato sulla panchina della squadra di casa.

Salernitana-Napoli: dove guardarla in streaming

Salernitana-Napoli può seguirsi in esclusiva in diretta televisiva e streaming sui canali Dazn che detiene i diritti della Serie A Tim. Gli abbonati potranno guardarla gratuitamente. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Salernitana-Napoli: probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa, Daniliuc, Pirola, Gyomber, Bradaric; Nicolussi Caviglia, Bohinen, Coulibaly; Vilhena, Candreva; Dia. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas Allenatore: Spalletti

