Manchester City-Inter: come puoi vederla in streaming

Ci siamo, il gran giorno è arrivato per tutti i tifosi nerazzurri. A parte il campionato dove la squadra di Inzaghi ha lasciato troppi punti per strada, la stagione può considerarsi senz’altro positiva. La bacheca si è arricchita di due trofei: la Supercoppa e la coppa Italia e potrebbe anche aggiungersi il più ambito di tutti: la coppa dalle grandi orecchie! La finale di Champions League si gioca oggi 10 giugno 2023 a partire dalle ore 21. Il City di Guardiola è arrivato alla finale eliminando il Real Madrid di Carletto Ancelotti in semifinale: 1 a 1 in casa dei madrileni all’andata, 4 a 0 al ritorno in casa. I nerazzurri tornano in finale dopo 13 anni. Nel 2010, allora allenati da José Mourinho, nella magica notte di Madrid sconfissero il Bayern Monaco per 2 a 0.

M.City-inter: dove puoi vederla

E’ possibile vedere M.City-inter in diretta tv in chiaro su Canale 5. Inoltre la partita è visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. Su Sky la si può guardare in diretta tv su canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251 oppure in streaming con l’app SkyGo.

M.City-Inter: probabili formazioni

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

