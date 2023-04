Napoli-Milan: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Napoli–Milan si gioca oggi domenica 2 aprile 2023 a partire dalle ore 20:45. Si tratta della partita di cartello della 28a giornata di Serie A. Brutta tegola per mister Spalletti che a causa di un infortunio dovrà fare a meno di Osimhen non solo in questa partita, ma anche contro il Lecce e nell’andata dei quarti di Champions sempre contro il Milan. In ogni caso l’allenatore del Napoli può disporre di valide alternative: Simeone e Raspadori, quest’ultimo reduce da un infortunio è pienamente recuperato. Se i giochi sono fatti per lo scudetto, lo stesso non si può dire per la Champions. I rossoneri di Pioli cercheranno di guadagnare punti per consolidare la classsifica per il piazzamento Champions.

Napoli-Milan: dove vederla in diretta streaming

Napoli-Milan è disponibile in diretta streaming esclusiva da Dazn. Per poterla seguire in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Milan: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

