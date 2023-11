Napoli, Osimhen: quando lo rivedremo in campo?

Loading...

Osimhen, stando a quanto si apprende, si trova ancora in Nigeria. L’attaccante è reduce da un infortunio muscolare, la diagnosi è di lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, patito durante l’amichevole con la sua nazionale contro l’Arabia Saudita in occasione dell’ultima sosta, per cui salterà buona parte delle partite di questo mese di novembre. Ma quando tornerà a Napoli per riprendersi ad allenare e quindi recupearae dall’infortunio?

Stando a quanto pubblicato dal Corriere dello Sport, Osimhen farà ritorno a Napoli nei prossimi giorni per proseguire le terapie necessarie previste dal programma di recupero. L’auspicio è che Garcia possa riaverlo a disposizione per la gara contro l’Atalanta il prossimo 25 novembre, a cui seguiranno partite davvero toste contro il Real Madrid in Champions, Inter e Juve in campionato.

Riguardo poi al futuro di Osimhen che ha un contratto in scadenza nel 2025 e che nonostante i tentativi di De Laurentiis al momento non si è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo, l’impressione è che l’ex attaccaante del Lille possa salutare l’azzurro a fine stagione. D’altronde è ipotesi poco probabile che la società partenopea lo confermi alla scadenza naturale del contratto, rischiando di perdere il calciatore a parametro zero.

