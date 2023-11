Bava di lumache per trattamento anti-rughe

By News24Web

Loading...

Loading...

Nella farmacopea sono già note da tempo le proprietà della bava delle lumache, utilizzata per trattamenti estetici sul viso per curare acne, e far regredire rughe e macchie.

però è stato spinto all’estremo questo, sicuramente insolito e originale, soprattutto per quanto riguarda le sue modalità di esecuzione.

Il trattamento estetico a base di lumache è stato denominato Celebrity Escargot Course e consiste nel far “passeggiare” le lumache sul viso per ridurre gli effetti dell’invecchiamento, attraverso la rimozione delle cellule morte e l’idratazione della pelle. I giapponesi ideatori di questa nuova metodica estetica spiegano che gli effetti positivi derivano dalle proteine, dagli antiossidanti e dall’acido ialuronico contenuto proprio nella bava delle lumache.

In particolare Manami Takamura, dipendente di un salone di bellezza con sede a Tokyo ha illustrato i vantaggi nell’applicare questa tecnica. La cartina di tornasole riguardo all’efficacia di questi trattamenti è data proprio dalla messa in commercio negli ultimi anni di una serie di prodotti specifici per combattere imperfezioni della pelle, quali acne e rughe, a base di lumaca. Il trattamento dura 60 minuti.

Dopo una pulizia del viso le escargot si posizionano sulle guance e sulla fronte. Per 10 minuti le lumachine vengono lasciate libere di passeggiare sul viso della cliente. Il muco viscido delle lumache che cosparge il viso durante questa “passeggiata” rilascia sulla pelle proprio i principi di cui ha bisogno per liberarsi dall’acne e da altre imperfezioni.

Fatto ciò, si procede poi a una serie di massaggi, ed applicazioni di maschere, infine si utilizzano creme a base di bava di lumaca per garantire che le secrezioni delle stesse penetrino accuratamente in ogni poro della pelle del viso. Il costo di questo trattamento estetico non è poco comunque aggirandosi attorno ai 190 euro.

Loading...