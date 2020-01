Donne sempre più stressate come gli uomini

Loading...

Laproprio da un punto di vistarisulta piùdell’uomo, eppure questo vantaggio che le è stato destinato dalla natura, pare che si stia perdendo a causa del fatto che oggi giorno sempre più donne lavorano e quindi vanno incontro agli stessipatiti dagli uomini. in particolare stando ai dati raccolti da uno studio condotto dall’è stato rilevato come la vita della donna negli ultimi trent’anni è andata gradualmente accorciandosi. In pratica ciò è accaduto proprio negli ultimi 30 anni, periodo nel quale si sono avuti cambiamenti radicali nella società in tema di rapporto tra. In pratica gli uomini sono più abituati a gestire lo, oggi ad esempio curano più se stessi in particolare lamangiando in maniera più sana, facendo attività fisica, la donna invece pare soffrire di più questa corsa alla. Questo perché, le donne tendono a rimandare sempre di più la maternità e se invece lavorano oltre allo stress che ne deriva, devono prendersi cura anche della famiglia. Dalle statistiche emerge anche che la donna pare aver acquisito le cattive abitudini che invece una volta erano “prerogativa ” del sesso forte, come

Tutti questi fattori culturali rischiano quindi di annullare questo vantaggio naturale che la donna ha sull’uomo in fatto di longevità. Oggi la differenza nell’aspettativa di vita tra uomini e donne è di appena 3,8 anni.

