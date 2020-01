Stress: uomini e donne reagiscono in maniera differente

By News24Web

Loè un fattore negativo per la nostraa cui gli uomini e le donne reagiscono differentemente. Nei primi aumentano le pulsazioni cardiache e quindi la pressione sanguigna, mentre le donne rispondono allo stress deprimendosi, il che comporta una diminuzione della pressione e un maggiore rischio di ischemie. Insomma loagisce in maniera diversa sullae ildi uomini e donne. E’ quanto emerso dallo studio condotto dai ricercatori delladi Durham, North Carolina. Gli studiosi hanno preso in considerazione un campione di 56 donne e 264 uomini affetti da patologie cardiache. Ai volontari dopo aver eseguito un test di base, è stato chiesto di svolgere quesiti aritmetici che richiedevano una estrema concentrazione mentale e al test dello specchio, ovvero dovevano rintracciare una curva disegnata su un foglio attraverso uno specchio.

Dai risultati è emerso che negli uomini lo stress produce un aumento della pressione arteriosa e del battito cardiaco, mentre nelle donne si è osservato un aumento del rischio di ischemie miocardiche a causa di un ridotto afflusso di sangue al cuore. Nelle donne si è anche assistito a un evidente aumento delle emozioni negative a scapito di quelle positive. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of the American College of cardiology.

