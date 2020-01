L’amore ai tempi dei social: le chat su internet non aiutano le relazioni

Loading...

Loading...

Lesu internet, i sistemi di messaggistica utilizzabili sugli, iin particolare facebook e twitter, solo apparentemente hanno favorito gli incontri galanti. Stando infatti a un sondaggio dell’Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico), che ha coinvolto un campione di 300 persone tra i 25 e i 40 anni, ben un italiano su tre ammette di aver difficoltà nel relazionarsi col sesso opposto. In particolare il. Dal sondaggio emerge come la conoscenza iniziata nel, con la costruzione di un proprio sè tramite chat, i social, nel momento in cui si passa a un incontro reale si presenta problematica e imbarazzante perché davanti all’altro faccia a faccia, cade come un castello di sabbia l’che ci siamo creati nel. Insomma il passaggio dal virtuale al reale si presenta problematico e in alcuni casi finanche imbarazzante.

Come sottolinea Paola Vinciguerra, psicoterapeuta presidente Eurodap: “Nel mondo virtuale si nasconde ciò che non si accetta di se stessi. Basta pensare alla selfie-mania. Tutti si mostrano bellissimi nelle foto che pubblicano sui loro profili Facebook o Instagram, mai un volto stanco o dimesso“.

Loading...