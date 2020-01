Napoli-Inter quando si gioca e dove vederla in streaming su Sky

Loading...

Loading...

Napoli-Inter si gioca nel giorno dell’Epifania di lunedì 6 gennaio 2020 a partire dalle ore 20:45. Si tratta di una gara valida per la 18esima giornata di Serie A. I partenopei di Gattuso nelle ultime 4 gare di serie A hanno perso con Bologna e Parma, pareggiato con l’Udinese e vinto col Sassuolo. I nerazzurri di Conte nelle ultimi 4 match di campionato hanno vinto con Spal e Genoa e pareggiato con Fiorentina e Roma.

Napoli-inter: dove vederla in tv e streaming

La gara viene trasmessa in esclusiva in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A. Non è invece disponibile su DAZN. Gli abbonati scaricando l’applicazione Sky Go possono vederla anche in streaming.

Napoli-inter: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, de Vrij; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Antonio Conte

Loading...