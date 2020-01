Birra e caffè: alcune curiosità poco note su queste bevande

Loading...

Lae ilsono bevande molto amate nel nostro Paese, ma avrebbero un effetto diametralmente opposto sulla nostra salute. Uno studio condotto dai ricercatori del Massachusetts General Hospital di Boston ha messo in evidenza che unaal giorno in pratica raddoppia la possibilità di diventare papà, mentre ille dimezza. Lo studio ha preso in esame 105 uomini, le cui mogli o fidanzate si stavano sottoponendo a una fecondazione in vitro. I partecipanti con un’età media di 37 anni hanno risposto a dei questionari riguardo alle bevande assunte, a base di alcool o di caffeina. Dai test è emerso che chi aveva asssunto più alcol, aveva il 57% di probabilità che una sessione di fecondazione in vitro portasse al concepimento, mentre nel caso della caffeina le percentuali di arrivare al concepimento calavano al 19%.

Non è ancora chiaro in che modo l’alcool e il caffè possano svolgere un ruolo nell’aumentare o nel diminuire la fertilità maschile, tuttavia i ricercatori sono propensi a ritenere che l’alcol in modiche quantità può risultare utile sia per le coppie che provano a concepire in maniera naturale che per quelle che si rivolgono alla fecondazione assistita, in quanto aiuterebbe a ridurre lo stress.

