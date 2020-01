Beth Goodier: la ragazza che soffre della sindrome della bella addormentata

Loading...

Beth Goodier è una bella ragazza, studentessa di Stockport, vicino Manchester. La ragazza però è tanto bella quanto sfortunata perché è affetta dalla rarissima sindrome di Kleine-Levin, un raro disturbo del sonno che la costringe a dormire anche per un giorno intero o addirittura qualche settimana. E’ stata la Bbc a raccontare la storia di Beth. Questa sindrome in genere colpisce intorno ai 13-15 anni, l’aspetto positivo è che non dura per tutta la vita, si manifesta per circa 15 anni per poi tendere a sparire. Il problema è però che questa sindrome si manifesta in un tempo cruciale nella vita di una persona, qual è l’adolescenza e la prima giovinezza, periodi nei quali si fannno le scelte fondamentali che condizionano il resto della nostra vita.

E’ proprio Beth a porre l’accento su questo aspetto: “So che andrà via ma questo non mi consola. Questi sono anni cruciali per la mia formazione, per i mie studi, per i miei rapporti sociali e famigliari. Sapere di non poterli vivere appieno è una cosa davvero devastante“.

