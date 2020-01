Napoli-Fiorentina: Dazn o Sky? Dove vederla in streaming e probabili formazioni

Loading...

Napoli-Fiorentina: dove vederla

E’ in programma oggi 18 gennaio 2020 il matchche si disputa allo stadio San Paolo alle ore 20:45. Si tratta di una gara valida per la prima giornata del girone di ritorno di

La gara viene trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Dazn1. I clienti Dazn possono collegarsi al sito ufficiale per guardarla in streaming. Gli abbonati Sky che possiedono un decoder Sky Q possono vedere la partita in diretta tv con l’app di Dazn. I clienti Sky che hanno attivato l’offerta Dazn possono guardare il match su Dazn1 al canale 209 del satellite.

Entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Finora in campionato il Napoli di Gattuso ha raccolto il magro bottino di una vittoria e tre sconfitte. Gli azzurri nel girone di andata hanno racimolato appena 24 punti deludendo le aspettative dei tifosi. La Fiorentina ha 21 punti. Annata pessima per i viola, che come i partenopei, hanno cambiato l’allenatore. Sulla panchina degli ospiti siede Giuseppe Iachini. Per i partenopei sarà fondamentale conquistare i 3 punti per cominciare a risalire la classifica e raggiungere un piazzamento utile almeno per l’Europa League.

Napoli-Fiorentina: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Karnezis, Tonelli, Demme, Lobotka, Elmas, Younes, Lozano, Llorente.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Chiesa. ALL.: Iachini. A DISP.: Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, Maxi Oliveira, Ceccherini, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal, Sottil, Vlahovic.

