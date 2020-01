Lo sport ha l’effetto quasi di una “medicina”

Loading...

Un recente studio svolto da parte di un gruppo di ricercatori americani e pubblicato sull’(Acms) ha messo in luce come losia così benefico per la nostra salute da avere quasi l’effetto di una “medicina”.

In particolare dalla ricerca di questo gruppo di studiosi americani è emerso che un corpo allenato guarisce più in fretta e rende meno probabile la ricaduta in patologie anche gravi quali ansia, diabete, depressione, ipertensione, obesità, osteoporosi, patologie cardiovascolari e perfino tumorali.

I ricercatori hanno suddiviso i benefici fisici per fascie d’età: per gli adulti sono necessari 30 minuti al giorno di attività fisica per almeno 5 giorni a settimana. Per dimagrire sarà necessario arrivare a 300 minuti di esercizio fisico nell’arco della settimana. Per i bambini sono necessari invece 60 minuti al giorno di ginnastica, comprendente attività aerobica e una attiva sportiva per rafforzare la muscolatura e le ossa.

Per gli esperti basta anche camminare solo per 10 minuti al giorno per avere dei benefici per il nostro organismo, questo perché in appena 10 minuti di camminata il nostro cervello inizia a produrre le endorfine, molecole che riducono lo stress quotidiano e che ci donano una sensazione di rilassamento e benessere diffuso alleviando tutte le tensioni presenti.

