Cagliari-Napoli: dove vederla in streaming e diretta tv

Loading...

Loading...

Cagliari-Napoli è una partita valida per la 24esima giornata di Serie A. La gara si disputa domenica 16 febbraio alle ore 18. I partenopei dopo segnali di ripresa anche in campionato, vedi Juve e Sampdoria, nell’ultimo match perso con il Lecce sono nuovamente ricascati nei mali di questa stagione. La squadra allenata da Gattuso si è prontamente rifatta andando a vincere in casa dell’Inter nella semifinale di Coppa Italia. Gli ospiti che hanno 32 punti in classifica, sono ottavi in campionato ma stanno vivendo un momento difficile in classifica. Nelle ultime 3 gare hanno pareggiato con Inter e Parma e perso col Genoa.

Cagliari-Napoli: dove vederla

La partita viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport, la gara è disponibile anche in streaming per gli abbonati che possono vederla utilizzando l’app SkyGo.

Cagliari-Napoli: probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Politano. All. Gattuso

Loading...