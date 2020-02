Fumo: dannoso anche quello non diretto

By News24Web

Uno studio condotto da Manuela Martins-Green e dal suo gruppo di ricerca della, ha messo in evidenza come ilnon diretto che si deposita ad esempio sugli oggetti, sulle pareti delle stanze, sulle tende, continua ad essere dannoso come ile quello

In effetti col tempo le particelle microscopiche di nicotina tendono a contaminare le nostre case perché legandosi alla polvere producono una sorta di mistura inquinante e tossica che causa danni a fegato e polmoni ed è pericolosa soprattutto per i bambini.

I ricercatori della University of California hanno valutato la pericolosità del fenomeno conducendo uno studio sui topi. Hanno così scoperto che le particelle di nicotina depositate nell’ambiente sono molto pericolose per fegato e polmoni e possono favorire il diabete di tipo 2.

Insomma riguardo all’effetto sui bambini il fumo di sigaretta che ristagna depositandosi sulle pareti e sugli oggetti può comportare danni alla salute pari a quelli derivanti dal fumo diretto o passivo. La ricerca è stasta pubblicata su Plos One.

