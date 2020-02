Napoli-Barcellona: dove la diretta tv streaming del big match di Champions

Loading...

Napoli-Barcellona si gioca il 25 febbraio 2020 alle ore 21 allo stadio San Paolo. La gara è valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri di Gattuso hanno cominciato a inanellare una serie di risultati positivi in campionato. In particolare sono reduci da due vittorie consecutive contro Cagliari e Brescia. Il Barca di Messi è tra le squadre favorite di questa competizione. Il match di ritorno si gioca al Camp Nou il 18 marzo.

Napoli-Barcellona streaming: come vedere la partita

Napoli-Barcellona è disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno. Chi non dispone di un abbonamento all’emittente satellitare può vederla in chiaro su Canale 5. Sempre gli abbonati a Sky possono vederla anche in streaming su pc, smartphone e smart tv tramite l’app Sky Go. Anche gli spettatori della tv generalista possono guardarla in streaming in maniera gratuita invece su Mediaset Play.

