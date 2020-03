Bambini più a rischio carie se bevono bibite zuccherate

By News24Web

In base ai risultati di uno studio condotto da Jason Armfield e il suo team di ricerca dell’i bambini che bevono con una certa frequenzae quant’altro avrebbero una maggiore possibilità di svilupparerispetto a chi ne beve meno o non ne beve affatto.

Questo studio ha coinvolto 17mila bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni, di cui è stato tenuto sotto stretto controllo lo stato della salute dentale in rapporto al consumo di bibite zuccherate. In base ai dati raccolti è risultato che il 56% del campione analizzato consumava almeno una bibita zuccherata al giorno. Soprattutto in base all’analisi dei dati è emerso che a un maggiore consumo di queste bevande zuccherate corrispondeva un incremento di patologie dentali, quali denti mancanti, cariati, o otturazioni o protesi dentarie.

In questo senso gli autori di questo studio ritengono opportuno che venga inserito in queste bibite una etichettatura che avverta il consumatore del rischio di sviluppare una carie nel caso di un loro consumo eccessivo.

