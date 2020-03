Coronavirus: le mascherine sono realmente utili?

Loading...

Lepossono realmente rappresentare un argine alla diffusione del coronavirus ? In effetti in queste settimane come se potessero rappresentare la panacea di ogni male si è asssistito a un boom degli acquisti. In realtà non tutte le mascherine in commercio sono utili contro il. Soltanto due sono le mascherine che possono rivelarsi efficaci: marchioin quanto presentano una efficacia filtrante rispettivamente del 92% e del 98% stando a quanto garantito dall’Associazione dei produttori e distributori dei dispositivi di protezione individuale o collettivi. Sul sito del Codacons in proposito si legge che le mascherine consono in grado di filtrare sia particelle nocive solide che liquide. In particolare sono progettate per bloccare le particelle fini, anche tossiche e da virus influenzali grazie al’utilizzo di carboni attivi.Quelle conpossiedono anche una valvola che facilita la respirazione ed evita la condensa interna. Inoltre garantiscono una protezione alta contro sostanze liquide e solide, quali i virus, e riescono a bloccare particelle anche molto fini e pericolose come piombo e amianto.

Tuttavia questi due tipi di mascherine stanno andando esaurite sia nelle farmacie quanto nei negozi online. I cittadini preoccupati sono quindi indotti ad acquistare altri modelli, considerati dagli esperti totalmente inefficaci a respingere virus come il Covid-19.

In ogni caso le mascherine vanno utilizzate solo da chi ha contratto il virus e presenta sintomi. Infatti la maschera, coprendo naso e bocca, evita che le particelle del Virus arrivino ad altre persone. L’utilizzo superfluo di persone non malate fa sì che non si trovino più mascherine sul mercato.

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo al’l’uso delle mascherine raccomanda di usarle solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o nel caso in cui ci si prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

Come mettere e togliere la mascherina?

E’ piuttosto semplice

prima di indossare la mascherina, bisogna lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.

coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al volto.

evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la si tocca, bisogna lavarsi le mani.

quando diventa umida, va sostituita con una nuova e non riutilizzata in quanto si tratta di maschere mono-uso.

la mascherina va tolta prendendola dall’elastico e non va toccata la parte anteriore della mascherina; va quindi gettata immediatamente in un sacchetto chiuso dopodichè biosgna lavarsi le mani.

