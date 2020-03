Disinfettante fai da te, le indicazioni dell’OMS: come prepararlo

Loading...

Loading...

In questi giorni il Ministero della salute ha diffuso un decalogo per prevenire il contagio da coronavirus . Tra le indicazioni per prevenire il contagio il Ministero sottolinea l’importanza di. Questa è la ragione per cui disinfettanti quali l’Amuchina sono stati oggetto di un acquisto compulsivo in queste settimane e quindi risultano difficilmente reperibili. Preparare un

Queste le indicazioni dell’Oms: 8,3 litri di alcol etilico al 96%, 420 millilitri di acqua ossigenata al 3% e 145 millilitri di glicerolo al 98%, la soluzione così ottenuta va miscelata con acqua sterile al fine di raggiungere la misura dei dieci litri. Sul sito dell’Oms viene indicato come fare passo dopo passo a produrre questo disinfettante che ha la medesima efficacia di quello che si vende in farmacia e supermercati.

Nelle linee guida è spiegato che la soluzione che si ottiene per i lavaggi delle mani non è specifica per il coronavirus. L’Oms ha deciso di pubblicare questo materiale dopo la speculazione che ha portato all’aumento dei prezzi dell’Amuchina e di altri disisnfettanti. Anche i farmacisti aderenti a Federfarma hanno messo a disposizione “FarmaHELP gel” un disinfettante di produzione propria preparato secondo le linee guida Società dei farmacisti preparatori (Sifap).

Loading...