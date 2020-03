Anziani: somministrazione testosterone per ridare tonicità ai muscoli

Loading...

Loading...

Una delle conseguenze dell’età avanzata è la progressiva perdita dele il conseguente indebolimento fisico.

Una ricerca condotta dagli studiosi dell’Istituto Garvan di Sidney ha messo in evidenza come la somministrazione di testosterone, il principale ormone maschile, contrasterebbe l’indebolimento del corpo e dei muscoli.

Il testosterone andrebbe somministrato a piccole dosi per via orale così da essere metabolizzato direttamente dal fegato senza passare per la circolazione sanguigna periferica. In tal modo se ne eviterebbero gli effetti collaterali sull’organismo.

Non si tratta certo di trasformare il fisico di un uomo anziano con una muscolatura innaturale, ma solo di rendere le strutture muscolari meno soggette a certi traumi o disfunzioni, che a una certa età diventano molto frequenti. I vantaggi sarebbero evidenti soprattutto per chi soffre di patologie epatiche e per chi in età senile è soggetto a strappi o stiramenti muscolari a causa della fragilità dei muscoli.

Nella prossima fase di questa sperimentazione si studieranno gli effetti a lungo termine nella somministrazione del testosterone per via orale sulla massa muscolare. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista European Journal of Endocrinlogy.

Loading...