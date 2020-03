Longevità: scoperta pillola che può allungare la vita

Loading...

Unaprescritta dai medici per la cura della, oltre a combattere questa patologia se somministrata per lungo periodo, a basse dosi avrebbe anche l’effetto di

I ricercatori del National Institute on Ageing di Baltimora somministrando detto farmaco ai topi ne hanno prolungato la vita. L’aumento della durata della vita di questi animali sarebbe del 5%. Soltanto però la somministrazione di dosi basse produceva questo effetto longevità, mentre dosi più alte risultavano tossiche per l’organismo.

In effetti già precedenti studi avevano messo in evidenza che il trattamento con la metformina, grazie alla sua capacità di regolare il metabolismo cellulare fosse in grado non solo di ridurre il rischio di sviluppare tumori, ma anche suscettibile di essere impiegato in una terapia di supporto nel caso di patologia neoplastica già presente.

Il trattamento con questo farmaco produce in sostanza gli stessi benefici che derivano dal seguire una dieta ipocalorica. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications.

