Raffreddore, la vitamina C fa bene: la conferma della scienza

Dei benefici dellaper lase ne parla spesso, sopratutto dei suoi effetti positivi nei confronti del, una delle affezioni stagionali più diffuse.

Adesso ne arriva anche una conferma scientifica attraverso uno studio revisionale curato dal Cochrane Acute Respiratory Infections Group. In cinque studi promossi dall’Università di Helsinki i volontari partecipanti a questo esperimento hanno visto abbassarsi le possibilità di prendersi un comune raffreddore attraverso l’assunzione di vitamina C.

Quattro di queste ricerche promosse riguardavano un gruppo di maratoneti, un gruppo di bambini in età scolare impegnati in un campo da sci, un gruppo di soldati nel corso di una esercitazione invernale e un gruppo di adolescenti praticanti nuoto.

I risultati di questi studi hanno dimostrato che la vitamina C dimezza i tempi del raffreddore soprattutto per le persone sottoposte a notevole stress fisico. Dalla ricerca è emerso che l’assunzione di dosi regolari di vitamina C hanno diminuito la durata media di un raffreddore dell’8% negli adulti e e del 18% nei bambini.

Tuttavia gli studiosi consigliano di non ricorrere a una sua integrazione con dei prodotti esistenti in commercio, quanto invece di assumerla regolarmente attraverso l’introduzione nella dieta di alimenti che ne sono ricchi, quali arance, kiwi, prezzemolo, peperoni rossi e gialli, succo d’uva, peperoncini piccanti, Ribes.

