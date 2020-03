Il pisolino migliora l’attività lavorativa: i risultati di uno studio

By News24Web

Secondo uno studio condotto dall’la pigrizia contribuitrebbe a migiorare addirittira piuttosto che deprimere la produttività lavorativa.

Questo perché ad esempio un sonnellino pomeridiano aiuta a riprendere il lavoro in maniera più rilassata e tranquilla e quindi incide favorevolmente sulla qualità delle prestazioni lavorative. Effetivamente presi come siamo dal laccio della vita moderna raramente troviamo il tempo di concederci qualche pausa in più anche se ciò servirebbe a diminuire i livelli di stress.

Lo studio si è concentrato sul riposo dei giocatori di basket e le loro prestazioni sportive e l’attenzione dei controllori di volo durante i turni notturni. Dalla ricerca è emerso che a un giocatore di basket necessitano circa 10 ore di sonno per migliorare di un 20% le sue prestazioni, mentre per i controllori di volo un riposo prolungato migliora i tempi di reazione e la concentrazione.

Il riposo in base a alcuni test specifici sembrerebbe giovare soprattutto alla memoria oltre che all’organismo in generale. Per portare i massimi risultati questo pisolino dovrebbe durare tra i 15 e i 40 minuti e dovrebbe avvenire circa 8 ore dopo il risveglio mattutino.

