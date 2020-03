Dimmi che lineamenti hai e ti dirò chi sei

By News24Web

Uno studio condotto dalle Università inglesi dipubblicato sulla rivista, ha evidenziato come siamo portati a formulare giudizi sulle persone sulla base semplicemente osservando i. Insomma il nostro volto parla di noi più di quanto riusciamo a rendercene conto.

I ricercatori in questo studio hanno esaminato mille fotografie di adulti di etnia caucasica e ne hanno descritto i punti geometrici per la misurazione di occhi, naso, bocca, mandibola, zigomi e profilo del naso. In tal modo analizzando i rapporti tra le varie parti del volto hanno ottenuto 65 tipologie di attributi fisici. Tali tipologie sono state poi ricondotte a 16 categorie sociali, che sono state sottoposte al giudizio di 30 persone.

Sono emersi così i tre tratti fondamentali, ovvero disponibilità, dominanza e attraenza, in base ai quali ricaviamo delle impressioni su una persona vedendola per la prima volta.

Secondo gli studiosi queste impressioni sono dettate quindi proprio dalle proprietà geometriche dei volti, ovvero dalla grandezza della testa, profilo del naso, forma labbra, altezza zigomi, misura sopracciglia, colorito della pelle.

