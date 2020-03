Tecnica rende il corpo trasparente: ecco a cosa servirà

Loading...

Loading...

I ricercatori delhanno utilizzato unacosì da poter essere facilmente osservati. In tal modo gli scienziati sono riusciti in laboratorio a rendere un. La tecnica usata si chiama, i ricercatori per renderne trasparenti gli organi, hanno iniettato direttamente nel sangue dei roditori l’assieme ad altri. Nel giro di due tre giorni questo idrogel e i reagenti riescono quindi a rendere trasparenti gli organi, in particolare. Perché invece il corpo venga scolorito da queste sostanze c’è bisogno invece di una due settimane.

Si tratta di un importante progresso della scienza medica per quanto riguarda la mappatura in 3D dell’intero organismo e lo studio delle connessioni tra corpo e cervello. Inoltre consentirà anche delle diagnosi più accurate sulle biopsie dei tessuti umani. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Cell.

Loading...