Si può morire anche per overdose di caffeina

L’allarme arriva dagli Stati Uniti dove un ragazzo è morto a causa di una. Laavvisa che un cucchiaino dicorrisponde a ben 25 tazzine di, una quantità che può rivelarsi fatale per l’organismo umano.

Sono soprattutto i più giovani ad usare questi prodotti, facilmente reperibili su internet, che utilizzano la caffeina pura per il suo potere stimolante, energetico e dimagrante. I sintomi da cui è possibile riconoscere questo eccesso di assunzione consistono in vomito, diarrea, torpore e disorientamento, tachicardia e attacchi epilettici che risultano molto più gravi quando si assume la polvere di caffeina pura che non quando si prende troppo caffè o altre bevande in cui è contenuto.

Recenti studi hanno messo in evidenza alcune proprietà benefiche della caffeina per la salute, ma solo se assunta a dosi moderate, ad esempio un adulto sano non dovrebbe consumare più di 4 tazze di caffè al giorno.

