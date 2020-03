Coronavirus: come fare la spesa

Loading...

L’ emergenza coronavirus ha avuto un impatto significativo sulla vita di ognuno di noi. In particolare il decreto del giverno per fronteggiare la pandemia in corso prevede che i cittadini rispettino una serie di cautele a tutela della propria e della altrui salute. Si può uscire di casa soloo altre comprovate necessità per motivi di salute o di lavoro. In particolare l’ha diffuso alcune indicazioni utili.

Istituto Superiore di sanità : come fare la spesa ai tempi del coronavirus

Quando si entra nei supermercati si possono utilizzare i guanti, ma è importante non dimenticarsi che è comunque indispensabile il lavaggio corretto delle mani dopo il loro utilizzo e che mentre li si indossa, è fondamentale non portarsi mai le mani al viso per toccarsi occhi, naso e bocca. Una volta terminata la spesa, la corretta modalità per togliere i guanti è quella di sfilarli alla rovescia. Fatto ciò vanno poi smaltiti negli appositi contenitori per la raccolta indifferenziata.

Riusulta molto importante, non solo durante la spesa ma sempre in generale, seguire in maniera rigorosa la regola di rispettare il distanziamento sociale e quindi di osservare sempre la distanza di almeno un metro con le altre persone che si recano nei supermercati, compresi i commessi e i cassieri. Una volta terminata la spesa ed essere arrivati a casa, gli esperti suggeriscono alcune operazioni da non dimenticarsi di compiere. Tra queste, in particolare assumono molta importanza lavarsi accuratamente le mani e assicurare a casa una corretta igiene degli ambienti. Anche la frutta e la verdura va lavata sempre accuratamente, soprattutto se la si voglia consumare cruda, sebbene questi prodotti “siano considerati a basso rischio di trasmissione”. Si tratta di norme che vanno adottate sempre, così come l’osservanza di buone pratiche igieniche durante la manipolazione, la preparazione e la conservazione dei cibi freschi e di quelli cotti.

Il personale che lavora nei supermercati e nei negozi alimentari, è tenuto rispettare tutte le norme igieniche indicate, tra queste rientra l’uso dei guanti e mascherine che vanno cambiati e smaltiti secondo le procedure. Inoltre, vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari per far sì che i clienti possano rispettare la distanza di almeno un metro, contingentando gli ingressi e facendo rispettare le file che eventualmente si vengano a creare all’esterno delle strutture.

Coronavirus: alcune domande e risposte

Una domabda che ricorre in tema di coronavirus è la seguente: il virus può sopravvivere sulle superfici delle confezioni dei prodotti? Gli esperti spiegano che può sopravvivere da qualche ora a qualche giorno nel caso in cui le superfici non vengano pulite o disinfettate o non sono esposte a sole e pioggia, tuttavia è molto sensibile ai disinfettanti a base di cloro e alcol, per cui basta pulirle e disinfettarle una volta a casa.

Come si trasmette il nuovo coronavirus? si trasmette attraverso le goccioline o per contatto attraverso le mani, quindi la cosa fondamentale è rispettare le norme igieniche per le mani e il distanziamento.

