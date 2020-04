Veleno api e serpenti alla base di nuovi farmaci

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Ilo di altrio di cobra e serpenti potrebbero rivelarsi utili nella cura dei tumori. In particolare i ricercatori della, il cui studio è stato presentato al(ACS), hanno utilizzato una proteina presente nel veleno delle api, la mellitina, che è stata “impacchettata” tramite dellenanoparticelle per poter essere impiegate nel cuore della patologia tumorale. La proteina secreta nelsi è dimostrata capace di eliminare lesenza andare a intaccare però anche le cellule sane. In sostanza questesono riuscite a penerare nel tessuto tumorale.

In effetti già dalla fine del 2010 gli scienziati hanno sperimentato alcuni veleni dei serpenti in chiave antitumorale. I ricercatori hanno utilizzato una proteina estratta dal cervello del Cobra del Sud, la contortrostatina. Tale proteina contrasta il tumore sia agendo direttamente sul meccanismo di replicazione delle cellule tumorali che vengono inibite e sia bloccando la formazione di nuovi vasi sanguigni che vanno ad alimentare il processo tumorale. Secondo le previsioni dei ricercatori entro 3-5 anni sarà possibile

sperimentare in test clinici sui pazienti questi nuovi farmaci anti-cancro.

Loading...