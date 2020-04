Gestire la cronicità al tempo del coronavirus: esperti AMD e SID in ‘diretta Facebook’ a disposizione delle persone con diabete

Loading...

Loading...

Informazioni pratiche per la gestione quotidiana del diabete, tutti i giorni, a partire da lunedì 6 aprile, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle due Società Scientifiche: @diabetericerca e @AMDAssociazioneMediciDiabetologi

Roma, 3 aprile 2020 – Il contagio da Covid-19 inizia a rallentare ma affinché si possa davvero intravederela tanto attesa fase calante è essenziale non abbassare la guardia e continuare a rispettare le restrizioni imposte dalle Autorità. Proprio per fornire alle tante persone con diabete uno strumento utile a gestire la propria patologia da casa, senza lasciarsi scoraggiare dalle ulteriori settimane di autoisolamento che si prospettano, la Società Italiana di Diabetologia SID e l’Associazione Medici Diabetologi AMD si attivano anche sul fronte dei social e lanciano il progetto ‘Un’ora con AMD e SID’. A partire da lunedì 6 aprile, tutti i giorni, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle due Società Scientifiche (https://www.facebook.com/diabetericerca/ e https://www.facebook.com/AMDAssociazioneMediciDiabetologi/), diabetologi SID e AMD si alterneranno per tenere in diretta dei video tutorial sulla gestione del diabete a beneficio dei pazienti. Ogni ‘puntata’ sarà costituita sia da momenti di lezione frontale sia da sessioni interattive con la possibilità di porre domande e ricevere risposte in tempo reale dagli esperti.

“L’emergenza coronavirus ha imposto la sospensione di molte attività dei centri di diabetologia – afferma il professor Francesco Purrello, presidente della SID – non solo quelle relative alla terapia ma anche tutto ciò che riguarda la cosiddetta ‘formazione’ del paziente, ossia quelle preziose informazioni pratiche, utili alla gestione quotidiana del diabete. L’obiettivo delle nostre dirette Facebook è proprio andare a recuperare questi aspetti e dare la possibilità agli utenti che le seguono di fare domande e interagire con gli esperti, come se la formazione stesse avvenendo di persona nel centro di diabetologia”. “Non si tratta ovviamente di relazioni tecniche come quelle che si tengono ai congressi – spiega il dottor Paolo di Bartolo, presidente dell’AMD – ma di spiegazioni divulgative e informali. La finalità è quella di trasmettere in modo chiaro e semplice ai pazienti alcune indicazioni che siano loro di supporto, specialmente in questi giorni di permanenza forzata tra le mura domestiche. Come dei ‘Maestri Manzi del diabete’, cercheremo di coprire tutti gli argomenti, da quelli più generali (che cos’è il diabete e come si cura), a quelli più specifici (in cosa consiste la terapia a base di insulina e come si pratica), senza dimenticare gli aspetti che impattano sullo stile di vita (come l’alimentazione e l’attività fisica)”.

L’iniziativa, coordinata da Giacomo Vespasiani, di cui sono responsabili scientifici per AMD Natalia Visalli e per SID Massimiliano Petrelli, e che è resa possibile grazie all’ideazione e al supporto organizzativo di METEDA, si unisce agli altri progetti già messi in campo da AMD e SID per essere al fianco dei pazienti in questo momento così difficile, come l’impegno per l’implementazione della teleassistenza e l’attivazione di un numero verde, anch’esso direttamente a disposizione delle persone con diabete. La prima diretta Facebook, lunedì 6 aprile, dal titolo ‘Coronavirus e diabete: comportamenti e norme igieniche da seguire a casa per tutta la famiglia’, sarà a cura di Valeria Mastrilli, dirigente medico presso l’Ufficio VIII – Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative, del Ministero della Salute. Tra i prossimi argomenti, inoltre, la diagnosi e l’adattamento della persona alla convivenza con il diabete, l’autocontrollo, il diabete gestazionale.

Ufficio stampa Amd e Sid

Loading...