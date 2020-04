Primo cervello umano creato in laboratorio

Loading...

I ricercatori dellanegli Stati Unitihanno realizzato in laboratorio il. L’realizzato, può essere considerato del tutto simile per struttura e funzioni, al

Questo cervello è stato realizzato con proteine della seta e collagene ed è stato in grado di rilasciare neurostramettori per consentire la comunicazione tra neuroni e impulsi elettrici. Il cervello è rimasto in vita per circa due mesi. Inoltre simulando una lesione, i ricercatori hanno potuto osservare come i neuroni rilasciavano una sostanza, il glutammato, proprio come accade in un cervello vero.

Questo modello del mini-cervello in 3D è stato studiato dal punto di vista biochimico e neuro-fisiologico e in futuro potrà quindi consentire di ampliare la conoscenza sui meccanismi di funzionamento del cervello con nuovi esperimenti impossibili da effettuare su animali o esseri umani. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

