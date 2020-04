Coronavirus: in Australia trovato farmaco che lo uccide in 48 ore

By News24Web

In tutti i laboratori del mondo gli scienziati sono alacremente al lavoro per cercare una cura ccontro il coronavirus . Stando a quanto si apprende dagli studi del Biomedicine Discovery Institute presso la Monah University di Melbourne, un gruppo di ricercatori australiani starebbe svolgendo dei test con l’che si utilizza per il trattamento di altre malattie infettive, quali dengue e Zika.

Dai primi test effettuati sembrerebbe che tale farmaco sia capace di uccidere il coronavirus in 48 ore. In questo senso così hanno spiegato i ricercatori: “Abbiamo scoperto che anche una singola dose potrebbe eliminare tutto l’RNA virale entro 48 ore e che, inoltre, entro 24 ore vi è una riduzione davvero significativa”. Tuttavia hanno anche spiegto che ci vorrà ancora un po’ di tempo per capire se possa essere efficace anche sull’uomo:”Adesso dobbiamo determinare se la dose che può essere utilizzata nell’uomo sia efficace, questo è il passo successivo”.

