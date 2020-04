Smartphone e nuove dipendenze: cos’è la nomofobia

Loading...

Dimenticare lovi crea un senso di agitazione se non di vero e proprio panico? ebbene allora è probabile che soffrite di una vera e propria, nota come “nomofobia”, termine che deriva dall’espressione anglosassone “no-mobile-phone”, senza il

Secondo David Greenfied, professore di psichiatria all’UNiversità di Connecticut, questo attaccamento morboso allo smartphone è una dipendenza come tutte le altre in quanto va ad interferire nella produzione della dopamina, il neurotrasmettitore legato alla ricompensa, che incoraggia le persone a compiere le attività che credono gli daranno piacere. Ad esempio ogni volta che sul diplay appare la notifica di un messaggio, o una e-mail, cresce la nostra aspettativa perché speriamo che sia in serbo per noi qualcosa di interessante.

Il problema nasce però quando non è possibile accedere per controllare il messaggio. Tra l’altro stando a un sondaggio svolto dall’ente britannico YouGov 6 ragazzi su 10 tra i 18 e i 29 anni dormono con lo smartphone acceso, pratica nociva per la nostra salute.

