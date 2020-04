Tesla S: le cose da sapere su questo modello d’auto

Loading...

Laè un’auto modello liftback a 5 porte con trazione integrale e con due motori elettrici. L’azienda produttrice è la Tesla Inc . con sede in California (USA). Le auto prodotte per il mercato europeo vengono costruite nel centro di distribuzione europea che si trova a Tilburg, nei Paesi Bassi. Il lancio di questo modello è avvenuto nel 2012, da allora sono state offerte molte varianti. Le varie opzioni potevano riguardare l’autonomia di carica, i parametri di accelerazione e di velocità massima. Alcune versioni iniziali erano dotate anche di trazione solo integrale o solo posteriore, mentre le versioni più moderne sono offerte solo con la scelta della trazione integrale. Come per tutti i modelli Tesla, anche ilè a risparmio energetico, con alti livelli di comfort e di sicurezza, oltre che i fantastici parametri dinamici. Tra l’altro, questo modello ha superato i crash test Euro NCAP con il punteggio massimo di 5 stelle su 5.

La variante del 2019, il modello S Ludicrous P100/D, ha in dotazione una dotazione elettrica da 100kWh che le consente di raggiungere la velocità massima di 262 km/h, mentre per raggiungere da ferma la velocità di 100 km/h bastano 2,4 secondi. Il modello Tesla S, così come altri modelli moderni del marchio, ha un baricentro abbassato grazie alla collocazione delle batterie, che si trovano sotto il pavimento dell’abitacolo. Questo modello è stato proclamato auto più aerodinamica della sua classe, infatti ha il coefficiente di resistenza aerodinamica più basso al mondo: 0,25.

Una caratteristica particolare all’interno del modello S è lo schermo touch da 17 pollici, che serve per controllare il climatizzatore, l’impianto multimediale e altre funzioni del veicolo. All’esterno, tutti i veicoli Tesla offrono maniglie delle portiere a scomparsa, che si ritirano on demand, oltre all’insonorizzazione estremamente avanzata, caratteristica nota delle auto Tesla. Guidare diventa davvero comodo, con un motore praticamente silenzioso, questo veicolo procede quasi senza fare rumore.

