Gianluca Vialli e le sue condizioni di salute: “Non ho segni di malattia”

Gianluca Vialli nel giorno di Pasqua a rilasciato una intervista a Repubblica in cui ha raccontato delle cure a cui si è dovuto sotoporre per combattere un tumore.

Queste le parole dell’ex e indimenticato attaccante di Sampdoria e Juve: “Ho finito a dicembre 17 mesi di chemioterapia. Due cicli: uno di nove e uno di 8 mesi. E adesso, ad aprile, gli esami non hanno evidenziato segni di malattia. È stata molto, molto dura, anche per un tipo tosto come me. E ora veder ricrescere i peli del corpo e le sopracciglia vuol dire tantissimo. Lo dico sottovoce, ma sono felice”.

Insomma Vialli si sta dimostrando un campione anche fuori dal campo nell’affrontare un tumore, nemico subdolo e insidioso.

